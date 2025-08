© Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Zwar legt der Moderiese bei Umsatz und Gewinn zu, doch die Aktie crasht am Mittwoch zweistellig. Analysten rechnen nach der Übernahme von About You nicht mit einer Beschleunigung des Wachstums im zweiten Halbjahr.Online-Modehändler Zalando hat am Mittwoch seine Umsatzprognose für 2025 angepasst und dabei die kürzlich übernommene About You mit einbezogen. Das Berliner Unternehmen rechnet nun mit einem Bruttowarenvolumen (GMV) zwischen 17,2 und 17,6 Milliarden Euro, was einen Anstieg von 12 bis 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Im zweiten Quartal 2025 erreichte das GMV 4,06 Milliarden Euro, ein Anstieg von rund 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wenn About You bereits im …