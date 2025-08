DJ PTA-News: Solutiance AG: Summe aus Umsatz und Auftragsbestand bereits über Vorjahresumsatz

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Solutiance AG: Summe aus Umsatz und Auftragsbestand bereits über Vorjahresumsatz

Potsdam (pta000/06.08.2025/09:52 UTC+2)

• Umsatz HJ1 bei 2,9 MEUR, +19,5% zum Vorjahr • AE HJ1 bei 3,2 MEUR, -40,2% zum Vorjahr • Umsatz Q2 bei 1,4 MEUR, +4,3% zum Vorjahr • AE Q2 bei 2,0 MEUR, -37,8% zum Vorjahr • Konzernergebnis -0,2 MEUR, +23,9% zum 1. HJ 2024 • Summe aus Umsatz und Auftragsbestand für 2025 über Vorjahresumsatz

Die Solutiance AG (ISIN: DE000A32VN59), Anbieter von Plattformservices für den Betrieb von Immobilien, hat das erste Halbjahr mit einem Umsatz von 2,9 MEUR abgeschlossen. Dies entspricht einem Plus von 19,5% gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres. Gleichzeitig konnte das Konzernergebnis für die ersten zwei Quartale überproportional um 23,9% auf -0,2 MEUR verbessert werden. Mit zusammen 6,2 MEUR übersteigt die Summe aus dem bisherigen Jahresumsatz und dem Auftragsbestand für 2025 zudem bereits jetzt die Höhe des Vorjahresumsatzes von 6,1 MEUR.

Der Umsatz konnte im ersten Halbjahr des Jahres erfolgreich um 19,5% auf 2,9 MEUR ausgebaut werden. Besonders erfreulich entwickelten sich die Halbjahresumsätze im Bereich des Betreiberpflichten-Controllings mit einem Anstieg von 50% auf 0,6 MEUR (Vorjahr 0,4 MEUR). Dabei konnte der Auftragseingang für diesen Bereich mit einem Plus von 105% auf 1,5 MEUR (Vorjahr 0,7 MEUR) noch deutlicher gesteigert werden. Im Bereich Dachmanagement beliefen sich die Umsätze in HJ1 auf 2,3 MEUR. Dies entspricht einer Steigerung von 8,8% gegenüber dem HJ1 des Vorjahres. Beim Auftragseingang wurden in HJ1 1,7 MEUR erzielt, ein Rückgang um 63,8%. Im vergangenen Geschäftsjahr war der Auftragseingang durch zwei Großaufträge deutlich höher ausgefallen.

Im Bereich der vertraglich wiederkehrenden Umsätze (Recurring Revenue) kam es zu dem prognostizierten Anstieg um 65% über dem entsprechenden Vorjahreswert. Die von Solutiance betreuten Dachflächen sind dabei auf nun rund 4,3 Millionen Quadratmeter angestiegen.

Dazu Vorstand und CSO Uwe Brodtmann: "Bei Reparaturleistungen im Bereich Dachmanagement 4.0 sind Kunden gerade zurückhaltend. Dieser Marktlage begegnen wir mit einer verbreiterten Ansprache im Neukundengeschäft. Der für uns margenreichere Bereich des Betreiberpflichten-Controllings wächst währenddessen kräftig weiter. So konnten wir im zweiten Quartal einen Großauftrag gewinnen, von dem noch rund 0,4 MEUR im aktuellen Geschäftsjahr umgesetzt werden können."

Beim Rohertrag kam es in HJ1 zu einem Anstieg um 4,7% auf 1,4 MEUR. Sowohl die Personalkosten in HJ1 in Höhe von 1,3 MEUR als auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 0,4 MEUR lagen auf Vorjahresniveau. Das Ergebnis nach Steuern wurde in HJ1 um 24% auf -0,2 MEUR verbessert.

Dazu Vorstand und CEO Jonas Enderlein: "Die Umsetzung der Aufträge aus dem Bereich des Betreiberpflichten-Controllings wird uns dabei helfen, in der zweiten Jahreshälfte ein gutes Ergebnis zu erzielen und das Jahr dann in den schwarzen Zahlen abzuschließen. Erfreulich ist, dass wir mit Umsatz und Auftragsbestand für 2025 zusammen schon jetzt auf Höhe des Vorjahresumsatzes sind. Jetzt heißt es umsetzen und weitere Aufträge hinzugewinnen."

Im Zuge dieser Meldung wurden auch die Kennzahlen unter https://solutiance.com/investoren-kpis aktualisiert. Am 19.8.2025 findet zudem ein Earnings Call via Airtime statt. Teilnehmer können sich über https://www.appairtime.com/de/ event/1e916ad7-790b-4a5b-9e8f-74e7cb1e3b21 registrieren.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Solutiance AG Horstweg 8a 14482 Potsdam Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 331 867193 00 E-Mail: investor-relations@solutiance.com Website: www.solutiance.com ISIN(s): DE000A32VN59 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1754466720833 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2025 03:52 ET (07:52 GMT)