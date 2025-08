Baar - Der Bergbau- und Rohstoffkonzern Glencore hat in der ersten Jahreshälfte 2025 wie bereits im Jahr davor rote Zahlen geschrieben. Die Gruppe will nun sparen und den Weg zurück in die Gewinnzone finden. Eine Verbesserung wird auch in der Kupferförderung erwartet. In der ersten Jahreshälfte habe Glencore das Geschäft auf weiteres wertsteigerndes Wachstum ausgerichtet, sagte CEO Gary Nagle am Mittwoch an einer Telefonkonferenz. So seien zahlreiche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...