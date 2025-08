Unterföhring (ots) -40.000 Fans auf Schalke, danach Kegelbahn-Geburtstag in Luxemburg, im Anschluss ein weiterer Auftritt in Köln - früh morgens dann mit der ersten Maschine zurück nach "Mama Mallorca". Alltag für Lorenz Büffel. Der Vollblut-Entertainer hat über 200 Auftritte im Jahr, 60 eigene Songs und ist immer ein Garant für gute Laune. Aber das Wichtigste in seinem Leben wartet zuhause auf ihn - seine Familie mit Ehefrau Emily und den beiden Söhnen Leo und Bruno. Daheim als erfolgreicher Malle-Auswanderer und liebevoller Familienvater kann der Partysänger auch überraschend anders. Kabel Eins und Joyn zeigen "Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer" ab Donnerstag, 7. August, um 22:15 Uhr - laut, emotional und ohne Bremse.Die neue Eigenproduktion begleitet Lorenz Büffel mit seiner Familie auf Mallorca und bei seinen zahlreichen Auftritten in Deutschland. "Es ist manchmal eine harte Zerreißprobe, immer getrennt von zu Hause, meinen Jungs und Emily zu sein", sagt der 46-Jährige. Aber so ganz lässt sich Lorenz' spontane Energie auch zuhause nicht zähmen und Emily hat mit eisernen Nerven alle Hände voll zu tun, um den büffelschen Wahnsinn wieder in geordnete Bahnen zu bringen."Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer" ab Donnerstag, 7. August 2025, um 22:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.Pressekontakt:Emma Voltmer / Michael Ulichphone: +49 (0) 89 95 07 - 7956 / - 7296email: emma.voltmer@seven.one / michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/6091345