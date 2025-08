Zur Wochenmitte zeigen sich die Edelmetallpreise uneinheitlich. Gold notierte am Mittwochmorgen bei 3.373 US-Dollar je Unze, was einem leichten Plus von 0,3 Prozent entspricht. Silber legte kräftiger zu und stieg um 2,1 Prozent auf 37,77 US-Dollar. Platin verzeichnete ein leichtes Plus von 0,16 Prozent, während Palladium mit einem Minus von 3,3 Prozent schwächer tendierte. Die Rohstoffmärkte bleiben ...

