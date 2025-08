Unterföhring (ots) -- Verlängerung des bestehenden Vertrags um mehrere Jahre- Hochkarätige Serien aus dem Sky Studios Portfolio bereichern auch künftig das starke Content-Portfolio von Sky Deutschland- Neue Serienhighlights wie "The Iris Affair (https://www.sky.de/serien/the-iris-affair)" und "Amadeus (https://www.sky.de/serien/amadeus)" exklusiv bei Sky und WOWUnterföhring, 6. August 2025 - Sky Deutschland und Sky Studios setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit im Bereich fiktionaler Serien fort: Der bestehende Rahmenvertrag wurde um mehrere Jahre verlängert.Die Vereinbarung garantiert Sky Deutschland, Sky Österreich und Sky Schweiz weiterhin Zugang zu hochwertigen Sky Studios-Produktionen. Mit der Fortsetzung der langjährigen Partnerschaft stärkt Sky sein umfangreiches Content-Portfolio weiter und unterstreicht damit einmal mehr die Ambition, seinen Kunden qualitativ hochklassige Serienunterhaltung anzubieten, die Maßstäbe setzt.Zu den neuen Original Serien gehören unter anderem "The Iris Affair" (https://www.sky.de/serien/the-iris-affair) mit Niamh Algar ("Mary & George", "Raised by Wolves") und Tom Hollander ("The White Lotus", "Die Ipcress-Datei"), die im Herbst 2025 Premiere feiert. Außerdem die Mini-Eventserie "Amadeus" (https://www.sky.de/serien/amadeus) mit Paul Bettany und Will Sharpe ("The White Lotus", "Landscapers") über den Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart, die diesen Winter startet.Auch die neue Staffel der international gefeierten und mit einem Emmy nominierten Thrillerserie "The Day of the Jackal" (https://www.sky.de/serien/the-day-of-the-jackal)mit Oscarpreisträger Eddie Redmayne wird bei Sky zu sehen sein.Caroline Cooper, Chief Operating Officer der Sky Entertainment Group, sagt dazu: "Wir sind stolz darauf, unsere enge Partnerschaft mit Sky Deutschland fortzusetzen und so sicherzustellen, dass Zuschauer:innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiterhin die mutigen und ambitionierten Geschichten von Sky Studios genießen können."Elke Walthelm, Mitglied der Geschäftsführung und Chief Operating Officer bei Sky Deutschland betont: "Die Verlängerung unserer Partnerschaft mit Sky Studios ist ein klares Bekenntnis zu unserem Anspruch, auch in Zukunft exklusive britische und international herausragende Serien nach Deutschland zu bringen. Produktionen wie 'The Day of the Jackal', 'Gangs of London' oder 'The Tattooist of Auschwitz' stehen exemplarisch für die außergewöhnliche Qualität britischen Storytellings - mit starken Charakteren, spannenden Plots und auf höchstem Produktionsniveau. Genau diese Art von Premiuminhalten macht Sky im Serienbereich einzigartig."Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://sky.de/stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Stephanie TeicherContent PRStephanie.teicher@sky.deKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://picturemedia.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6091393