Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.08.2025 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 5140 (5755) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 1700 (1620) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS LUCECO WITH 'BUY' - PRICE TARGET 160 PENCE - BERNSTEIN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2460 (2580) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 689 (682) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DOMINO'S PIZZA TARGET TO 309 (400) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 105 (115) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2060 (2010) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 982 (858) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1500 (1450) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 600 (658) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 2500 (2490) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1438 (1357) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS AUCTION TECHNOLOGY GROUP TARGET TO 415 (500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1125 (1175) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 155 (150) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2200 (2000) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS IAG TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 350 (285) PENCE - UBS RAISES ABERDEEN PRICE TARGET TO 172 (158) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 129 (106) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 170 (165) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 455 (440) PENCE - 'BUY'



