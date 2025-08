AUD/JPY könnte eine primäre Unterstützung beim 50-Tage-EMA von 95,07 finden - Der 14-Tage Relative Strength Index liegt an der 50-Marke, was auf eine neutrale Tendenz hindeutet - Der unmittelbare Widerstand liegt beim neun-Tage-EMA von 95,98 - AUD/JPY gewinnt am Mittwoch während der europäischen Handelsstunden zum zweiten Mal in Folge an Boden und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...