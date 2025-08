WashTec hat im zweiten Quartal ein ordentliches Ergebnis vorgelegt. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 3,5?% auf 123,6 Mio. EUR, das EBIT legte um 10,4?% auf 12,7 Mio. EUR zu (Margenanstieg um 60 Basispunkte auf 10,3?%), getrieben von positiver Dynamik in Europa, insbesondere im Segment Equipment. In Nordamerika blieb die Entwicklung bei Schlüsselkunden jedoch verhalten. Dennoch lagen die Auftragseingänge für Equipment im ersten Halbjahr insgesamt deutlich über dem Vorjahresniveau, und der Auftragsbestand stieg um 6?% gegenüber dem Vorjahr. Angesichts der bislang zufriedenstellenden Entwicklung bekräftigte WashTec seine vorsichtige Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Strategisch fokussiert sich das Unternehmen auf den Ausbau wiederkehrender Umsätze durch die Umstellung auf abonnementsbasierte Geschäftsmodelle. Zudem verfolgt es Digitalisierungsinitiativen (EasyCarWash PRO/4U) und erweitert sein Produktportfolio (z.?B. SmartCare Connect und Magic Care). Durch diese Maßnahmen strebt WashTec ein Umsatzwachstum (CAGR) von über 5?% für den Zeitraum 2024-2027 sowie eine EBIT-Marge von 12-14?% bis 2027 an. Angesichts der verbesserten operativen Umsetzung und attraktiver Dividenden sehen wir langfristiges Potenzial in der Aktie. Wir bestätigen unsere KAUF-Empfehlung bei einem unveränderten Kursziel von 55,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/washtec-ag





© 2025 AlsterResearch