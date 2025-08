In der August-Ausschreibung für Windenergieanlagen auf See sind keine Gebote eingegangen. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) fordert eine Reform des Windenergie-auf-See-Gesetzes, um die Ausbauziele der Bundesregierung für Offshore-Windenergie erreichen zu können. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat bekanntgegeben, dass in der diesjährigen August-Ausschreibung für Windenergieanlagen auf See Gebote für die zentral voruntersuchten Flächen N-10.1 und N-10.2 ausgeblieben sind. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...