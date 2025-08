NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für GSK von 2290 auf 2170 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Anleger des britischen Pharmakonzerns sollten bereits über das vierte Quartal hinausschauen, in dem die Entscheidung der US-Gesundheitsbehörde FDA über die Zulassung des Blutkrebs-Medikamentes Blenrep anstehe, schrieb Justin Smith in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Blenrep sei bereits in Großbritannien, in Kanada sowie in der Europäischen Union zugelassen und mache global nur zwei Prozent seines Kurszieles aus. 2026 werde ein weitaus geschäftigeres Jahr für GSK mit verschiedenen Kurstreibern./la/bek



