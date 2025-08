FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis von 85 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Gewinn vor Steuern habe die Erwartungen getroffen und der Free Cashflow sei solide ausgefallen, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Management des Kupferkonzerns habe einen guten Start hingelegt, es werde aber dauern, bis der Markt verloren gegangenes Vertrauen wiedererlangt./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 08:00 / CET



ISIN: DE0006766504





