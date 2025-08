Das Übernahmepoker um ProSiebenSat.1 geht in die entscheidende Phase. Vorstand und Aufsichtsrat sprechen sich erstmals für ein konkretes Angebot aus - das überarbeitete Paket des italienischen MFE-Konzerns. Die konkurrierende PPF-Gruppe hat eine Aufstockung ihres Angebots ausgeschlossen. DER AKTIONÄR fasst die Lage zusammen.ProSiebenSat.1 empfiehlt den Aktionären offiziell die Annahme des nachgebesserten Angebots von Media For Europe (MFE). Das teilte die Konzernführung am am Mittwoch mit. Vorstand ...

