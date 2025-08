Während alle Welt auf ein Übernahmeangebot von Unicredit spekuliert, hat die Commerzbank am Mittwoch ihre Quartalszahlen vorgelegt. Die Jahresgewinnprognose wurde leicht angehoben, die Bank peilt nun ein Nettoergebnis von 2,9 (zuvor: 2,8) Milliarden Euro an. Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp äußert sich zur Situation mit Unicredit. "Wir haben im ersten Halbjahr das beste operative Ergebnis in der Geschichte der Commerzbank erzielt und kommen mit unserer Transformation schnell voran", kommentierte ...

