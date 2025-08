NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon nach Quartalszahlen und einer Erhöhung der Unternehmensmargen-Prognose von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine zyklische Erholung laufe, und das mit robusten Gewinnmargen, schrieb Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar werde die Erholung des Auto-Geschäfts des Chipkonzerns von der Unsicherheit im US-amerikanischen und chinesischen Automarkt begrenzt, doch lieferten die Geschäfte rund um KI und industrielle Anwendungen Schwung für den Umsatz./rob/mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 13:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0006231004