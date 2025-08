FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat ProSiebenSat.1 von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 8,80 auf 8,00 Euro gesenkt. Die Umstufung erfolge auf die Tatsache, dass der Vorstand und der Aufsichtsrat nun die Annahme der Offerte des italienischen Medienkonzerns MediaForEurope (MFE) empfehlen, schrieb Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rät ebenfalls dazu, das Angebot anzunehmen. Dass der konkurrierende Bieter PPF noch einmal nachbessert, hält der Experte für unwahrscheinlich./rob/tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 13:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 13:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE000PSM7770





