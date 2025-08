FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Pfizer nach Zahlen von 31 auf 30 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der US-Pharmakonzern habe mit der Entwicklung im zweiten Quartal positiv überrascht, schrieb Elmar Kraus in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Dieses sei von einer starken Erlösentwicklung mithilfe von Pfizers "Marketing-Muskel" und einer gleichzeitigen Margenverbesserung gekennzeichnet gewesen. Der optimistische Unterton bei der Darstellung der "produktiven Diskussionen" mit der Regierung setze dem Ganzen noch ein Sahnehäubchen auf. Durch die Lizenzvereinbarung mit 3SBio setze Pfizer nun auch auf die Kombination von Immunonkologie und gerichteter Krebstherapie./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





ISIN: US7170811035





