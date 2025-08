Der DAX hat am Mittwoch mit Mühe an seine Erholung vom Kurseinbruch am vergangenen Freitag angeknüpft. Nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer ins Minus rettete der Leitindex am Ende ein Plus von 0,33 Prozent ins Ziel und schloss bei 23.924 Punkten. Auch der MDAX konnte sich behaupten und rückte um 0,45 Prozent auf 30.964 Punkte vor."Die Anleger an der Frankfurter Börse bleiben zum Monatsauftakt hin- und hergerissen", kommentierte Jürgen Molnar von Robomarkets das Geschehen. Auf der einen Seite ...

