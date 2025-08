Zürich - Die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch weiter eingetrübt. Vor allem die geschwächten SMI-Schwergewichte Roche und Novartis drückten auf den Gesamtmarkt, nachdem die USA mit Pharmazöllen von über 200 Prozent gedroht hatten. Auch Aussagen des US-Gesundheitsministers über eine mögliche Streichung von Geldern für die Arbeit an mRNA-Impfstoffen belasteten das Sentiment. Ansonsten fehlten am heutigen Handelstag weitgehend Impulse. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...