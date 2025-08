BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet hat nach leichten Zuwächsen im ersten Halbjahr die Prognose für 2025 bestätigt. So rechnet der Konzern im laufenden Jahr beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) weiter mit einem Anstieg auf 520 bis 540 Millionen Euro, wie er am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte. 2024 hatte Freenet operativ 506,5 Millionen Euro verdient. In den ersten sechs Monaten zog das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um ein halbes Prozent auf 257,4 Millionen Euro an.

Der Umsatz kletterte dank guter Geschäfte im TV-Segment, dem kleinsten Bereich des Unternehmens, um knapp ein Prozent auf etwas mehr als 1,2 Milliarden Euro. Während der Erlös im Segment TV und Medien um sechseinhalb Prozent anzog, lag er im Mobilfunkbereich mit etwas mehr als einer Milliarde Euro nur minimal über dem Vorjahreswert. Umsatz und Ergebnis lagen im Rahmen der Analystenerwartungen. Diese hatten auch mit einer Bestätigung der Prognose gerechnet.

Auf der Handelsplattform Tradegate zogen die im MDax gelisteten Freenet-Anteile in einer ersten Reaktion um rund ein halbes Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss an. Das Papier hinkt in diesem Jahr mit einem Anstieg von bisher lediglich vier Prozent dem Gesamtmarkt deutlich hinterher./zb/he