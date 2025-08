CLIQ Digital AG / Schlagwort(e): Delisting

CLIQ Digital AG: Dylan Media wird gegen vorgeschlagenen Aktienrückkauf stimmen und CLIQ Digital erwägt derzeit kein Delisting mehr

06. Aug 2025 / 20:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-MitteilungVeröffentlichung einer Insiderinformationen gemäß Artikel 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) Dylan Media wird gegen vorgeschlagenen Aktienrückkauf stimmen und CLIQ Digital erwägt derzeit kein Delisting mehrDüsseldorf, 6. August 2025 - Die CLIQ Digital AG (?CLIQ Digital" oder die ?Gesellschaft") gibt bekannt, dass sie heute von ihrem größten Aktionär Dylan Media B.V. (?Dylan Media") darüber informiert wurde, dass er auf der kommenden ordentlichen Hauptversammlung am 21. August 2025 gegen den unter Tagesordnungspunkt 7 angekündigten Beschlussvorschlag stimmen wird. Dieser (ursprünglich von Dylan Media selbst verlangte) Tagesordnungspunkt betrifft ein öffentliches Teilrückkaufangebot für Aktien und eine Kapitalherabsetzung durch Einziehung der zurückgekauften Aktien.Die Entscheidung von Dylan Media folgt auf die gestrige Veröffentlichung von CLIQ Digital. Darin wurde bekannt gegeben, dass die Fähigkeit der Gesellschaft, Zahlungen von einem Teil seiner bestehenden Kunden abzuwickeln und neue Kunden zu akquirieren, aufgrund signifikanter Entwicklungen im globalen Ökosystem des digitalen Zahlungsverkehrs beeinträchtigt ist, was letztlich zur Rücknahme der Prognose der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 führte. In Anbetracht dieser Entwicklungen hat Dylan Media die Ansicht geäußert, dass die Liquiditätssicherung im aktuellen Umfeld die vernünftigste kurzfristige Strategie darstellt, und Dylan Media derzeit daher ein öffentliches Teilrückkaufangebot der Gesellschaft nicht mehr unterstütze. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht des aktuellen Geschäftsumfelds hat der Vorstand heute beschlossen, derzeit kein Delisting von der Börse mehr zu erwägen.KontaktCLIQ Digital AGSebastian McCoskrieLeiter Investor RelationsGrünstraße 840212 Düsseldorf, Deutschland+49 151 52043659s.mccoskrie@cliqdigital.comEnde der Insiderinformation