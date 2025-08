EQS-Ad-hoc: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Cliq Digital AG: CLIQ Digital zieht den Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 zurück



05.08.2025

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Ad-hoc-Mitteilung Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) CLIQ Digital sieht sich bei der Abwicklung von Zahlungen und der Gewinnung neuer Kunden mit Hindernissen konfrontiert, die sich aus den weltweiten Änderungen von Kartensystemen und Acquiring-Banken ergeben, und zieht daher den Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 zurück Düsseldorf, 5. August 2025 - Die CLIQ Digital AG ("CLIQ Digital" oder die "Gesellschaft") wurde von ihren Zahlungs-dienstleistern darüber informiert, dass bestimmte Kartensysteme und Acquiring-Banken die Verarbeitung von Zahlungen, die von bestehenden Kunden von CLIQ Digital autorisiert wurden, nicht mehr zulassen. Der Hintergrund dieser Ablehnungen sind bedeutende Entwicklungen im Ökosystem des digitalen Zahlungsverkehrs, die durch neu angekündigte weltweite regulatorische Standards, die von Kreditkartenunternehmen und Acquiring-Banken eingeführt wurden, vorangetrieben werden. Diese neuen Standards schränken derzeit die Fähigkeit der Gesellschaft ein, Zahlungen von einem Teil seiner bestehenden Kundenbasis zu verarbeiten und neue Kunden zu gewinnen. Die kürzlich geführten Gespräche haben nicht zu einer kurzfristigen Lösung geführt, so dass CLIQ Digital jetzt davon ausgeht, dass die Auswirkungen erheblich sein werden, und hart daran arbeitet, wieder neue Kunden zu gewinnen und den verlorenen Zahlungsprozess wiederherzustellen. Derzeit kann CLIQ Digital die finanziellen Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die Gesellschaft nicht zuverlässig quantifizieren, da weitere Informationen von seinen Zahlungsdienstleistungspartnern erforderlich sind, um das volle Ausmaß des Risikos zu beurteilen. CLIQ Digital geht jedoch davon aus, dass diese Änderungen einen wesentlichen negativen Einfluss auf die Umsatzerlöse im verbleibenden Teil des laufenden Geschäftsjahres haben werden. Infolgedessen werden das erwartete EBITDA und bestimmte Bilanzpositionen - insbesondere die aktivierten Vertragskosten - sowie die nichtbilanzielle operative Kennzahl Lifetime Value of Customer Base (LTVCB) negativ beeinflusst werden. In Anbetracht der erhöhten Unsicherheit und der Unmöglichkeit, die finanziellen Auswirkungen zum jetzigen Zeitpunkt in vollem Umfang abzuschätzen, nimmt der Vorstand hiermit bis auf Weiteres die zuvor kommunizierte Prognose der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 zurück. Kontakt CLIQ Digital AG

Sebastian McCoskrie

Leiter Investor Relations

Grünstraße 8

40212 Düsseldorf, Deutschland

+49 151 52043659

s.mccoskrie@cliqdigital.com



Ende der Insiderinformation



