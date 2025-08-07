NielsenIQ (NIQ), ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, gab heute die Übernahme von Mtrix bekannt, einem führenden brasilianischen SaaS-Unternehmen, das End-to-End-Transparenz über die gesamte indirekte Distributionslieferkette bietet. Dies ist die jüngste von neun Tuck-in-Akquisitionen, mit denen NIQ seine Analysefähigkeiten und Tools für Einzelhändler weiter ausbaut und seine Position als führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherintelligenz stärkt, darunter die kürzlich erfolgte Übernahme der sensorischen Insights-Plattform Gastrograph AI und der Zusammenschluss mit GfK im Jahr 2023.

Diese Übernahme ist auch die erste additive Transaktion von NIQ in Lateinamerika seit der Aufnahme in das Portfolio von Advent International 2021 und unterstreicht das langfristige Engagement von NIQ in dieser Region.

Die Plattform von Mtrix integriert Daten von Herstellern, Großhändlern und Distributoren und liefert Echtzeit-Einblicke in Lagerbestände, Sell-in- und Sell-out-Aktivitäten. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung unterstützt Mtrix mehr als 2.000 Distributions- und Großhandelspartner und erfasst Transaktionen von über 1,2 Millionen Verkaufsstellen in ganz Brasilien. Zu seinen Kunden zählen fast 100 der größten Konsumgüterhersteller der Region.

"Diese Übernahme spiegelt unsere kontinuierlichen Investitionen in Innovation und den Erfolg unserer Kunden wider", sagte Jim Peck, CEO von NIQ. "Mtrix stärkt unsere Fähigkeit, The Full View anzubieten, indem es detailliertere, tägliche Einblicke liefert, die die Entscheidungsfindung im Einzelhandel, im Handelsmarketing und in der Lieferkette verbessern. Gemeinsam statten wir unsere Kunden mit den Tools aus, die sie für ihr Wachstum benötigen."

Die globale Plattform von NielsenIQ für Einzelhandelsmessungen deckt bereits mehr als 95 Länder ab, verfolgt über 162 Millionen Produktcodes in mehr als 1.800 Kategorien und verarbeitet jeden Monat Milliarden von Transaktionen. Die Integration von Mtrix fügt eine wichtige neue Dimension hinzu: tiefere Einblicke in indirekte Vertriebskanäle wie kleine unabhängige Einzelhändler, Kioske, Tante-Emma-Läden und lokale Märkte sowie HoReCa und andere Vor-Ort-Verkaufsstellen -, die insbesondere in Schwellenländern wie Lateinamerika von entscheidender Bedeutung sind.

"Wir freuen uns, das talentierte Team von Mtrix bei NielsenIQ willkommen zu heißen und ihre bewährte Plattform auf neue Märkte auszuweiten. Gemeinsam werden wir mit unseren fortschrittlichen Fähigkeiten unsere Kunden noch besser dabei unterstützen, intelligentere und vernetztere Entscheidungen zu treffen und die Bedürfnisse der Verbraucher mit den Strategien der Lieferkette in Einklang zu bringen, um Wachstum und Effizienz entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu steigern", fügte Armando Uriegas, Regional President, NIQ Latin America, hinzu.

Mtrix wird seine Geschäftstätigkeit in Brasilien fortsetzen und im Rahmen der umfassenden strategischen Roadmap von NIQ weltweit expandieren.

Über NIQ

NielsenIQ (NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherintelligenz, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege für Wachstum aufzeigt. Unsere globale Reichweite umfasst über 90 Länder mit etwa 85 der Weltbevölkerung und mehr als 7,2 Billionen US-Dollar an weltweiten Verbraucherausgaben. Mit einem ganzheitlichen Verständnis des Einzelhandels und den umfassendsten Verbrauchererkenntnissen, die mit fortschrittlichen Analysen über modernste Plattformen bereitgestellt werden, liefert NIQ die Full View.

