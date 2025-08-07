Siemens ist im dritten Geschäftsquartal des Fiskaljahres 2024/25 (30.09.) weiter gewachsen. So stiegen die Erlöse um drei Prozent auf knapp 19,4 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis - ohne Währungs- und Portfolioeffekte - legten sie um fünf Prozent zu. Angeführt wurde das Wachstum vom Geschäft mit intelligenter Infrastruktur sowie der Medizintechniktochter Siemens Healthineers.Bei Digital Industries gingen die Erlöse des Technologiekonzerns hingegen weiter zurück, was vor allem auf das Softwaregeschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
