DJ Deutsche Telekom hebt Jahresprognose erneut leicht an

DOW JONES--Die Deutsche Telekom ist auch im zweiten Quartal auf Wachstumskurs geblieben und hat ihre Jahresprognose für das bereinigte EBITDA AL und den Free Cashflow AL zum zweiten Mal in diesem Jahr leicht angehoben. Das bereinigte EBITDA AL sieht der Bonner Konzern nun bei mehr als 45 Milliarden Euro. Zuvor hatte die Prognose auf rund 45,0 (Vorjahr 43,0) Milliarden Euro gelautet. Der Free Cashflow AL soll nun mehr als 20 Milliarden nach bislang in Aussicht gestellten rund 20,0 (19,2) Milliarden Euro erreichen. Die Prognose, die eine Weitergabe der entsprechenden Erhöhung bei der Tochter T-Mobile US darstellt, basiert auf konstanten Wechselkursen. Die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie hat unverändert Bestand: Es soll 2025 weiterhin rund 2,00 Euro betragen.

Für die Monate April bis Juni wies der DAX-Konzern ein Umsatzwachstum von 1 Prozent auf rund 28,7 Milliarden Euro aus. Organisch, also ohne den Einfluss von Wechselkursveränderungen und des Konsolidierungskreises, betrug das Wachstum 4,0 Prozent. Analysten hatten im Mittel mit 28,6 Milliarden Euro Umsatz gerechnet. Auf dem Heimatmarkt, wo der Umsatz zuletzt zwei Quartale in Folge rückläufig war, ging der Umsatz um 1,3 Prozent zurück. Dieser Rückgang resultiert den Angaben zufolge vor allem aus einem geringeren Geschäft mit mobilen Endgeräten. Die margenträchtigen Service-Umsätze legten im Deutschland-Geschäft dagegen organisch um 1,1 Prozent zu.

Das bereinigte EBITDA AL legte auf Konzernebene um 1,7 Prozent auf 11 Milliarden Euro zu. Analysten hatten der Telekom hier im Mittel 10,95 Milliarden Euro zugetraut. Das bereinigte Konzernergebnis stieg um 1,1 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Hier hatte die Konsensschätzung auf 2,42 Milliarden Euro gelautet. Der Free Cashflow AL verringerte sich um 6,7 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro. Analysten hatten den Cashflow im Mittel auf 4,74 Milliarden Euro veranschlagt. Diese Kennziffer schwankt in der Quartalsbetrachtung oft stark.

August 07, 2025

