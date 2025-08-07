Die Euphorie nach der Erhöhung der Jahresziele von Bayer auf währungsbereinigter Basis (!) zum Start in den August ist schnell verpufft. Denn mit den finalen Zahlen hat Bayer am gestrigen Mittwoch wieder für lange Gesichter gesorgt. Unter Berücksichtigung der Währungen muss Bayer sogar bei Umsatz und EBITDA kleinere Brötchen backen. Die ersten Analystenstimmen.Die UBS stuft den DAX-Titel weiterhin mit "Neutral" und einem Kursziel von 24 Euro ein. Nach den vorläufigen Zahlen in der vergangenen Woche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär