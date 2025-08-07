DJ Henkel senkt Umsatzziel 2025 und verengt Margenziel

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Henkel hat nach schwacher Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal vor allem im Segment Consumer Brands die Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt, hat jedoch bei der Gewinnmarge das untere Ende der Zielspanne leicht angehoben.

Im Gesamtjahr will Henkel nun den Umsatz organisch um 1,0 bis 2,0 anstatt 1,5 bis 3,5 Prozent steigern.

Die bereinigte Umsatzrendite (bereinigte EBIT-Marge) 2025 sieht der Konzern nun bei 14,5 bis 15,5 Prozent anstatt 14,0 bis 15,5 Prozent.

Der bereinigte Gewinn je Vorzugsaktie (bereinigtes EPS) soll unverändert währungsbereinigt im niedrigen bis hohen einstelligen Prozentbereich zum Vorjahr steigen.

