EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: RWE Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die RWE Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025
Ort: https://www.rwe.com/rwe-zwischenbericht-H1-2025
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025
Ort: https://www.rwe.com/en/rwe-interim-report-H1-2025
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Deutschland
Internet:
www.rwe.com
