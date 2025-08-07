Zürich - Der US-Dollar hat sich über Nacht auf Donnerstag gegenüber dem Euro und dem Schweizer Franken weiter abgeschwächt. Grund dafür sind die gestiegenen Zinssenkungserwartungen in den USA. Aktuell wird das Euro/Dollar-Paar zu 1,1671 nach 1,1662 gehandelt. Vor 24 Stunden kostete der Euro mit 1,1577 noch klar weniger. Der Dollar wird derweil zum Franken zu 0,8055 Franken gehandelt nach 0,8064 am Vorabend bzw. 0,8072 am Mittwochmorgen. Das Euro/Franken-Paar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
