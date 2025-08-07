Frankfurt - Die Eintracht Frankfurt hat den japanischen Nationalspieler Ritsu Doan vom SC Freiburg verpflichtet. Der 27-jährige Offensivspieler unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030 und erhält die Rückennummer 20, teilte der Bundesligist am Donnerstag mit.



Doan begann seine Karriere bei Gamba Osaka und spielte später in den Niederlanden für den FC Groningen und die PSV Eindhoven. In der Bundesliga war er bereits für Arminia Bielefeld und zuletzt für den SC Freiburg aktiv. In der vergangenen Saison erzielte er zehn Tore und gab acht Vorlagen.



Sportvorstand Markus Krösche hob die Qualitäten des Neuzugangs hervor: "Ritsu Doan hat in den letzten Jahren seine hohe Qualität in der Bundesliga bewiesen und bringt Fähigkeiten mit, die uns dabei helfen werden, unsere Ziele zu erreichen." Er verfüge als japanischer Nationalspieler über reichlich internationale Erfahrung und habe in den vergangenen Jahren in Freiburg mit seiner Technik, Schnelligkeit und Mentalität überzeugt.





