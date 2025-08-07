EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: NORDWEST Handel AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die NORDWEST Handel AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025
Ort: https://investor-relations.nordwest.com/berichte-mitteilungen/finanzberichte
07.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NORDWEST Handel AG
|Robert-Schuman-Straße 17
|44263 Dortmund
|Deutschland
|Internet:
|www.nordwest.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2180690 07.08.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group