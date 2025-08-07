Das Bundeskabinett hat eine Novellierung vom Kohlendioxid-Speichergesetz (KSpG) auf den Weg gebracht. Der Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. (BEE) hat dies zum Anlass genommen, ein Positionspapier zum Thema "Carbon Management' zu veröffentlichen. Laut BEE ist das Abscheiden und Speichern von CO2 (carbon capture and storage, kurz CCS) oder auch die Abscheidung und Nutzung von CO2 (CCU) […] Das Bundeskabinett hat eine Novellierung vom Kohlendioxid-Speichergesetz (KSpG) auf den Weg gebracht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
