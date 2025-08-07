EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Stadlauer Malzfabrik AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Stadlauer Malzfabrik AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.malzfabrik-ag.at/
Bemerkungen:
Redaktioneller Fehler.
07.08.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Stadlauer Malzfabrik AG
|Smolagasse 1
|1220 Wien
|Österreich
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2180880 07.08.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group