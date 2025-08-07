Die Commerzbank-Aktie kennt seit Monaten nur eine Richtung: Aufwärts. Doch in dieser Woche kamen die Titel trotz guter Zahlen und höherer Gewinnprognose kaum noch vom Fleck. Hat die Aktie das Beste schon hinter sich?Erst Höhenrausch, dann Abwärtskoller: Sechs Prozent sackte die Commerzbank-Aktie am Dienstag durch, nachdem Spekulationen über ein bevorstehendes Übernahmeangebot von Unicredit den Kurs in den Tagen davor auf neue Höchststände getrieben haben. Gewinnmitnahmen lautete die Erklärung für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag