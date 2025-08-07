Nach einer Analyse des Fraunhofer-IOSB-AST ist die sinkende Netzlast vor allem auf einen höheren Eigenverbrauch aus Photovoltaik-Ausbau zurückzuführen. Allerdings könnte sich dieser Trend mit der zunehmenden Elektrifizierung anderer Sektoren bald umkehren. Energieexperten des Fraunhofer-Instituts für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung - Angewandte Systemtechnik (IOSB-AST) haben die Lastdaten des Verteilnetzbetreibers Stadtwerke Erfurt (SWE Netze GmbH) aus den vergangenen 14 Jahren ausgewertet. Ergänzend nutzten sie öffentlich zugängliche Daten aus dem Marktstammdatenregister. Das Ergebnis: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
