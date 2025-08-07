Bern - Die Zahl der Arbeitslosen in der Schweiz ist im Juli angestiegen. Die Arbeitslosenquote blieb allerdings mit 2,7 Prozent gegenüber dem Juni unverändert. Ende Juli waren 129'154 Personen in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos registriert, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. Das waren 2277 Personen oder 1,8 Prozent mehr als noch im Juni. Auch die saisonale Arbeitslosenquote blieb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
