NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Wacker Chemie von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 81 auf 63 Euro gesenkt. Chris Counihan begründete die negativere Einschätzung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit seinen um durchschnittlich 12 Prozent reduzierten Ergebnisprognosen (Ebitda) für die kommenden drei Jahre. Die Aussichten für den Solarmarkt belasteten weiterhin das Polysilizium-Geschäft, während sich die schwachen Absatzmärkte im Bausektor auf die Bereiche Silicones/Polymers auswirkten und nur begrenzte Fortschritte im Segment Biosolutions zu verzeichnen seien. Dies könnte sich über mehrere Jahre hinweg negativ auf die Erträge, Dividenden und die Investitionsaussichten des Spezialchemie-Unternehmens auswirken./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 14:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000WCH8881