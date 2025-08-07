DJ PTA-DD: Biogena Group Invest AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Biogena Group Invest AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Salzburg (pta000/07.08.2025/09:20 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Albert Schmidbauer 2 Grund der Meldung a) Position/Status Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Biogena Group Invest AG b) LEI 529900PBIL9QEPDLDJ16 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung ATBIOGENA005 b) Art des Geschäfts Erwerb von Aktien c) Preis(e) Volumen 2,900 3.200 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 2,900 3.200 e) Datum des Geschäfts 06.08.2025 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Wiener Börse MIC XWBO (Wien)
