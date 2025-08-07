EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Ankauf/Expansion

ENCAVIS erwirbt im Bau befindlichen Windpark in Sundern-Allendorf (34 MW)



Hamburg, 7. August 2025 - Der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG hat von der PNE AG einen Windpark im sauerländischen Sundern-Allendorf erworben. Das Projekt mit einer geplanten Gesamtleistung von 34 Megawatt (MW) liegt rund 50 Kilometer südöstlich von Dortmund und soll im ersten Halbjahr 2026 in Betrieb gehen.



"Wir freuen uns, dass wir dieses hochwertige Projekt schlüsselfertig an Encavis übergeben können. Der Windpark wird nun von einem Unternehmen übernommen und dann auch betrieben, dem der Ausbau der Erneuerbaren Energien genauso am Herzen liegt wie uns", sagt Roland Stanze, Chief Operating Officer der PNE AG. "Wir bringen in dieses Projekt unsere jahrzehntlange Expertise als Projektentwickler ein, dessen Kernkompetenz die Planung, Entwicklung, Finanzierung und Bau erstklassiger Windparks ist."



Mario Schirru, CEO der Encavis AG, ergänzt: "Mit dem Erwerb des Windparks Sundern-Allendorf setzen wir unsere Wachstumsstrategie konsequent fort und stärken gezielt unser Windenergieportfolio. Allein in den letzten zehn Monaten konnten wir dieses in Deutschland um rund 160 MW erweitern - ein bedeutender Schritt hin zu einem ausgewogenen Verhältnis von Wind- und Solarenergie. Der Anteil der Windparks (in Betrieb und im Bau) an unserer Gesamterzeugungskapazität liegt in Deutschland inzwischen bei etwa 45%.



Die hohe Projektqualität und die langjährige Erfahrung von PNE in der Entwicklung unterstreichen den Wert unserer Zusammenarbeit. Wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft fortzuführen und gemeinsam den Ausbau der Erneuerbaren Energien weiter voranzutreiben."



Der Windpark umfasst fünf Windenergieanlagen des Typs Nordex N163, jeweils mit einer Leistung von 6,8 MW. Die erwartete jährliche Stromproduktion liegt bei rund 92 GWh. Die Stromabnahme ist über einen EEG-Einspeisetarif mit einer Laufzeit von 20 Jahren gesichert.





***







Über ENCAVIS

Encavis ist einer der führenden Stromerzeuger aus Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen betreibt ein breit diversifiziertes Portfolio aus Onshore-Windparks, Freiflächen-Solaranlagen und Batteriespeichern in 13 europäischen Ländern, darunter Deutschland, Italien, Spanien, Dänemark und die Niederlande. Darüber hinaus bietet Encavis institutionellen Investoren attraktive Beteiligungsmöglichkeiten an Erneuerbare-Energien-Anlagen. Die Tochtergesellschaft Stern Energy ergänzt das Leistungsportfolio als europaweit tätiger Spezialist für technische Dienstleistungen rund um Photovoltaik-Anlagen.



Mit einer installierten Gesamtleistung von über 3,8 Gigawatt trägt Encavis maßgeblich zur nachhaltigen Energieversorgung und zur Erreichung der europäischen Klimaziele bei.



Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com .



Medienkontakt

Dr. Oliver Prüfer

Press Officer & Manager Public Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 133

E-Mail: oliver.pruefer@encavis.com





Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX sowie im TecDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie.



