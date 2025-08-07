Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich trotz der nun formell in Kraft getretenen US-Strafzölle im frühen Geschäft wenig verändert. Die erhoffte Abwendung der US-Strafzölle in letzter Sekunde ist somit missglückt. Wie lange sich der Markt halten könne, müsse sich nun weisen. Denn nun halte die Verunsicherung an, was negativ für Konjunktur und Märkte sei. Es gebe zwar noch immer die leise Hoffnung, dass zu einem späteren Zeitpunkt doch noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab