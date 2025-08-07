Das neue Batteriemodell hat eine Speicherkapazität von 3,84 Kilowattstunden. Es bleibt gleichzeitig mit den zuvor eingeführten "Stream"-Produkten kompatibel, um mehr Speicher und KI-Intelligenz ins Haus zu bringen. von ESS News Ecoflow hat seine "Stream"-Serie für Photovoltaik-Balkonanlagen mit der Einführung des "Stream Ultra X" erweitert. Es handelt sich um ein All-in-One-Batterie- und Wechselrichtermodell für den Privatkundenmarkt. Das neue Modell verfügt über eine LFP-Batterie mit einer Kapazität von 3,84 Kilowattstunden und hat damit doppelt so viel Speicherkapazität wie die bisher erschienenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
