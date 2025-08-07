Frankfurt am Main - Bei einer großangelegten Razzia gegen einen mutmaßlichen Drogenschmuggelring haben Zoll und Polizei im Rhein-Main-Gebiet zehn Verdächtige festgenommen. Das teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt, das Zollfahndungsamt Frankfurt und das Hessische Landeskriminalamt am Donnerstag mit.



Bei den Durchsuchungen in Frankfurt, Langen, Groß-Gerau, Mainz und Wiesbaden wurden demnach unter anderem 70 Kilogramm Amphetamin und 106 Kilogramm Haschisch sichergestellt. Die Ermittlungen hatten sich an einem Fund von 800 Kilogramm Marihuana in Kanada entzündet, das für Empfänger im Rhein-Main-Gebiet bestimmt war.



In einer weiteren Aktion stellte der Zoll am Hamburger Hafen 350 Kilogramm Cannabis aus den USA sicher, die ebenfalls an die Gruppe geliefert werden sollten. Bei den Festgenommenen handelt es sich um Männer zwischen 19 und 49 Jahren.



Das Amtsgericht Darmstadt erließ Haftbefehle gegen acht der Verdächtigen, gegen drei von ihnen wurde Untersuchungshaft angeordnet. Die Ermittlungen der gemeinsamen Rauschgift-Ermittlungsgruppe von Zoll und Polizei dauern an, weitere Details wurden zum Schutz der laufenden Ermittlungen nicht bekannt gegeben.





