Wenn Kapitalmarktstrategien, Familienunternehmen und Currywurst aufeinandertreffen, ist Kapitalmarktexperte Carsten Peter zu Gast im Podcast "M&A und Currywurst".
Im Podcast erläutert Carsten Peter Gastgeber Marcel Brix, Managing Partner von BLOK Management, wie der Kapitalmarkt im Jahr 2024 durch die börsennotierten Unternehmen in Bezug auf Kapitalerhöhungen genutzt wurde und was es braucht, um die Unternehmensfinanzierung jenseits der klassischen Bankfinanzierung aktiv zu gestalten und hierfür sich als Unternehmen den Kapitalmarkt nutzbar zu machen - nämlich strategisches Know-how, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Im Podcast erläutert Carsten Peter Gastgeber Marcel Brix, Managing Partner von BLOK Management, wie der Kapitalmarkt im Jahr 2024 durch die börsennotierten Unternehmen in Bezug auf Kapitalerhöhungen genutzt wurde und was es braucht, um die Unternehmensfinanzierung jenseits der klassischen Bankfinanzierung aktiv zu gestalten und hierfür sich als Unternehmen den Kapitalmarkt nutzbar zu machen - nämlich strategisches Know-how, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Kapitalmarkt.blog