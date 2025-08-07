Der deutsche Wechselrichter- und Batterieanbieter hat im ersten Halbjahr weniger Umsatz und Verluste gemacht. Dabei konnte die Sparte für große Photovoltaik-Anlagen im Vergleich zum Vorjahr Umsatz und Ergebnis steigern, doch die rückläufige Nachfrage nach privaten und gewerblichen Dachanlagen konnte dies nicht kompensieren. Dazu kommen ein weiter gestiegener Wettbewerbsdruck und größere Unsicherheiten zur weiteren Entwicklung des US-Marktes. Die SMA Solar Technology AG hat im ersten Halbjahr mit 684,9 Millionen Euro deutlich weniger Umsatz als im Vorjahreszeitraum gemacht. Damals lag er bei 759,3 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
