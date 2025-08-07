FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.08.2025 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 5555 (5920) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 80 (120) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES BP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 500 (385) PENCE - BERENBERG RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1580 (1450) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 2550 (2300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS 4IMPRINT GROUP TARGET TO 3500 (3900) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 210 (220) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS QUILTER PRICE TARGET TO 155 (165) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IAG PRICE TARGET TO 475 (460) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1220 (1000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1400 (1300) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 5100 (4900) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 169 (160) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 4780 (4548) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1410 (1370) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN STARTS HALMA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 3740 PENCE - JEFFERIES CUTS FRASERS GROUP PRICE TARGET TO 1100 (1200) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 193 (175) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 2100 (1850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 370 (360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PETERSHILL PARTNERS TARGET TO 305 (298) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES IAG PRICE TARGET TO 500 (440) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 260 (230) PENCE - 'OUTPERFORM'
