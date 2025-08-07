Carl Zeiss Meditec steuert mit einem konsolidierten Umsatz von 1 600,1 Mio. € nach neun Monaten ein Wachstum von +7,6 % ein - währungsbereinigt immer noch +8,0 %. Organisch steigt der Umsatz leicht um +1,1 %, während der Auftragseingang um satte +23,3 % zulegt. Das EBITA klettert auf 175,4 Mio. € und die EBITA-Marge erreicht 11,0 %. In beiden Kernsegmenten geht es voran: Ophthalmology legt dank DORC-Akquisition und organischem Wachstum um +9,5 % zu, Microsurgery hält sich mit +1,6 %. Starke Impulse kommen vor allem aus EMEA (+11,7 %) und Americas (+14,2 %). Trotz US-Handelszöllen und negativen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
