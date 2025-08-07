NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Verfehlte Gewinnerwartungen und die Perspektiven in China sprächen bei dem Medizintechnik-Hersteller für nachgebende Konsensprognosen - trotz der bestätigten Jahresziele, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:08 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005313704
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
© 2025 dpa-AFX-Analyser