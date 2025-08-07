Silber Produzent auf Rekord Jagd: GoGold verdoppelt Umsatz!

Anzeige / Werbung
GoGold Resources hat im dritten Quartal 2025 nach eigenen Angaben signifikante Fortschritte verzeichnet und die Marktposition ausgebaut. Das Unternehmen verwies auf einen Nettogewinn von 8,2 Mio. US-Dollar im Zeitraum bis zum 30. Juni 2025.
Im Mittelpunkt der Aktivitäten steht weiterhin das Projekt Parral im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua, das laut Unternehmensangaben stabile Einnahmen liefert und die Grundlage für weiteres Wachstum bildet.
Rekordumsatz und effiziente Kostenstrukturen
Nach Aussagen von CEO Brad Langille erzielte GoGold mit dem Verkauf von 527.933 Silberäquivalent-Unzen einen Umsatz von 17,7 Mio. US-Dollar. Der durchschnittliche realisierte Verkaufspreis pro Unze
lag bei 33,54 US-Dollar. Die Kennzahl "Silberäquivalent" fasst bei GoGold die Erlöse aus Silber, Gold, Kupfer und Zink zu einer vergleichbaren Einheit zusammen. Damit soll nach Unternehmensangaben
eine bessere Vergleichbarkeit der Produktion und höhere Transparenz für Investoren erreicht werden.
Die zentrale Tabelle hebt die wichtigsten Finanzkennzahlen von GoGold Resources für das dritte Quartal sowie für die ersten neun Monate 2025 im Vergleich zum Vorjahr hervor. Besonders deutlich wird, dass sich der Umsatz im laufenden Jahr laut Unternehmensangaben mehr als verdoppelt habe, von 26,1 Mio. US-Dollar auf 54,4 Mio. US-Dollar. Auch der Gewinn sowie der operative Cashflow hätten sich spürbar erhöht. Das Management betont, diese Entwicklung unterstreiche das kräftige Wachstum und die positive Geschäftsentwicklung des Unternehmens in diesem Zeitraum.
