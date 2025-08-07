Die neuen Ausschreibungsbedingungen für Photovoltaik-Anlagen auf Gebäuden oder als Überdachungen zwischen 100 und 500 Kilowatt hat die Regulierungsbehörde CRE nun online gestellt. Die Einreichung der Gebote für den ersten Zeitraum ist vom 22. September bis zum 2. Oktober 2025 vorgesehen. Das ausgeschriebene Volumen beläuft sich auf 192 Megawatt, was einen deutlichen Rückgang gegenüber dem bisherigen Ausbautempo in diesem Segment bedeutet. von pv magazine Frankreich Die Energieregulierungskommission (CRE) hat am Donnerstag das Lastenheft für die neue Ausschreibung für Photovoltaik-Anlagen auf Gebäuden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland