ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ionos nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Analyst Dhruva Kusa Shah sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem soliden zweiten Quartal des Internetdienstleisters. Allerdings seien die Ziele für 2025 durchwachsen. Das operative Ergebnisziel sei zwar angehoben, das für das Cloud-Wachstum aber gestutzt worden. Auch angesichts der Digitalisierungspläne der EU und des damit verbundenen Geschäftspotenzials habe der Aktienkurs noch Luft nach oben./rob/ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A3E00M1
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A3E00M1
© 2025 dpa-AFX-Analyser